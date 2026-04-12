Садовод Туманов дал дачникам советы по защите растений от холода

Глава Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» успокоил дачников, которые опасаются холодов, и поделился действенными советами.

Туманов подчеркнул, что растения, адаптированные к российскому климату, обладают большим запасом устойчивости. Даже если листья пострадают от заморозков, у растений есть спящие почки, которые помогут им восстановиться. Самая большая угроза — заморозки во время цветения, когда чернеет пестик. Однако природа предусмотрела защиту и на этот случай.

Эксперт не рекомендует использовать старый метод окуривания дымом. Это может привести к проблемам с пожарной безопасностью и штрафам. Для человека штраф может составить от пяти тысяч рублей, а для садоводческого товарищества — до 100 тысяч.

Если на участке есть вода, деревья можно обильно опрыскать. Пока на ветках, почках и цветках держатся капли воды, они не промерзают. Это надежный способ защиты от утренних заморозков.

Туманов также отметил, что для укрытия растений можно использовать любые подручные материалы. Не обязательно покупать специальное агроволокно. Старые куртки, простыни — все подойдет. Например, мокрая дырявая простыня, накинутая на ветки, поможет сохранить цветы.