Рекордную явку зафиксировали на парламентских выборах во Франции

МВД Франции: на парламентских выборах проголосовали 25,9% избирателей

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency
Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«По состоянию на 12 часов (13:00 по московскому времени — прим. ред.) явка составила 25,9%», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что в 2022 году в то же время явка составляла 18,43%. Итоги первого тура голосования подведут после закрытия последних избирательных участков.

Внеочередные парламентские выборы стартовали во Франции 30 июня. По данным последних социальных опросов, лидером стала партия «Национальное объединение». Она обогнала фракцию президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс» и «Новый народный фронт».

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