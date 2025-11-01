Золото покупают, а кубышка не растет. ЦБ вернется к росту запаса к 2027 году

Центробанк заявил, что Россия вернется к росту золотого запаса к 2027 году

Золотой запас России не растет, несмотря на то, что страна регулярно пополняет резерв. Почему не увеличивается золотая кубышка, агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Согласно статистике ЦБ, последние пять лет золотой запас страны составляет около 2300 тонн, активное наращивание шло вплоть до 2020 года. Достигнутый объем является рекордным для России и является пятым в мире.

«Но золото не только копят, но и тратят. Так, в начале этого года Банк России продавал часть золота, чтобы направить его на чеканку золотых монет. Так поступают, чтобы получить доход, потому что монеты стоят дороже, чем чистое золото, следовательно, ЦБ направляет часть золота на изготовление монет, а затем на вырученные деньги покупает опять золото в слитках, чтобы восполнить золотой запас страны», — пояснил Бадалов.

Последние покупки золота Банка России направлены не на увеличение запаса, а его восстановление. К настоящему росту ЦБ вернется с 2027 года.

Золото стало главным активом мировых экономик. За прошедший год цена золота удвоилась, чему способствовал рост нестабильности в мире и недоверие к традиционным валютам.