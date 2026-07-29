Поддержка украинских неонацистов аукнулась Киеву. По данным опроса лаборатории CBOS , опубликованным 28 июля, рекордное количество поляков высказалось против скорейшего вступления Украины в Евросоюз.

Авторы исследования отметили, что сторонников вступления Украины в ЕС по-прежнему больше, чем противников. При этом произошли значительные изменения в ущерб Киеву.

«Сторонники скорейшего членства Украины в ЕС в настоящее время составляют 9% опрошенных, что является самым низким показателем за всю историю исследований (с октября 2023 года снижение на девять процентных пунктов)», — говорится в материале.

За принятие без особой спешки — 41% респондентов (снижение на 15 процентных пунктов). «Против» интеграции 40% опрошенных и это рекордный результат в истории опросов. Показатель вырос на 23 процентных пункта.

Ранее украинка, избитая в Польше из-за мовы, призвала соотечественников реже на ней говорить.