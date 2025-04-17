Рекордное число наркодилеров за одну операцию задержали в Анкаре

Крупнейшая за историю Турции операция по задержанию наркодилеров прошла в Анкаре — полицейские задержали сразу 525 торговцев. Об этом написал глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X .

Он рассказал, что готовили операцию полгода, в ней принимали участие 4768 полицейских, 40 специально обученных собак и четыре беспилотника. Стражи порядка одновременно прибыли более чем по 600 адресам. Операция, подчеркнул Ерликая, на этом не завершилась.

«Мы еще раз ясно показали торговцам ядами, которые осмеливаются красть жизни нашей молодежи: улица, на которую вы зашли, тупиковая! Если вы попытаетесь тронуть нашу молодежь, вы ответите перед законом!» — подчеркнул министр.

В прошлом году турецкие власти обсуждали возможность, при которой в стране заблокируют Telegram из-за каналов по продаже наркотиков.