«Криминальное болото». Власти Турции задумались о блокировке Telegram

Правительство Турции может ограничить доступ к Telegram из-за обнаруженных каналов, в которых продают наркотики и пропагандируют азартные игры. Об этом сообщило издание Sabah .

«Telegram, широко распространенное в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в „криминальное болото“», — написали авторы статьи.

Они добавили, что мессенджер приобрел дурную славу после того, как выяснилось, что через него в Турции продавали запрещенные вещества, пропагандировали проституцию и азартные игры.

Журналисты Sabah добавили, что Управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) Турции отправило больше тысячи запросов в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с требованием заблокировать эти каналы, но так и не дождалось ответа.

На днях в России заблокировали мессенджер Signal. Роскомнадзор пояснил, что это вынужденная мера.