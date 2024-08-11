«Криминальное болото». Власти Турции задумались о блокировке Telegram

Sabah: в Турции захотели заблокировать Telegram из-за криминальных каналов

Silas Stein / dpa / global look press
Фото: Silas Stein / dpa / global look press

Правительство Турции может ограничить доступ к Telegram из-за обнаруженных каналов, в которых продают наркотики и пропагандируют азартные игры. Об этом сообщило издание Sabah.

«Telegram, широко распространенное в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в „криминальное болото“», — написали авторы статьи.

Они добавили, что мессенджер приобрел дурную славу после того, как выяснилось, что через него в Турции продавали запрещенные вещества, пропагандировали проституцию и азартные игры.

Журналисты Sabah добавили, что Управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) Турции отправило больше тысячи запросов в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с требованием заблокировать эти каналы, но так и не дождалось ответа.

На днях в России заблокировали мессенджер Signal. Роскомнадзор пояснил, что это вынужденная мера.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте