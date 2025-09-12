Рекордно сильный ливень накрыл Японию, метеорологи грозят катастрофой

NHK: в японской префектуре Миэ выпало 120 миллиметров осадков за час

На японскую префектуру Миэ обрушились рекордно сильные дожди — выпало до 120 миллиметров осадков за час. Об этом сообщила телекомпания NHK .

Местных жителей призывают обеспечить собственную безопасность. В некоторых районах ливни не прекратятся до воскресенья, метеорологи предупреждают об угрозах наводнений и оползней.

Накануне из-за непогоды отменили и перенесли 20 внутренних авиарейсов. Аэропорт Токио временно приостанавливал работу из-за удара молнии.

Ранее режим чрезвычайного положения из-за ливней ввели на острове Бали. Ограничения продолжат действовать неделю. Часть районов отключили от электроснабжения. Российским туристам рекомендовали не покидать места пребывания.