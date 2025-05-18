Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низких 27%

Поддержка правительства Японии, возглавляемого премьер-министром Сигэру Исибой, снизилась до рекордно низкого уровня — 27,4%. Об этом сообщило агентство Kyodo , ссылаясь на данные телефонного опроса, проведенного 17 и 18 мая.

По сравнению с апрелем рейтинг упал на 5,2 процентных пункта и оказался ниже предыдущего антирекорда в 27,6% в марте. Недоверие к кабинету министров выразили 55,1% участников опроса.

Главная причина недовольства — рост цен на рис. За последний год стоимость продукта увеличилась вдвое, и большинство японцев считают, что правительство предпринимает недостаточно шагов для стабилизации ситуации.

Ранее стало известно о намерении Panasonic сократить десять тысяч рабочих мест. Таким образом компания собирается стать более эффективной и «экономной».