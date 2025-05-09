Panasonic сократит 10 тысяч рабочих мест

Компания Panasonic Holdings решила сократить 10 тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Таким образом компания собирается стать более эффективной и «экономной». В рамках сокращений, которые составят около 4% от общего количество сотрудников в 230 тысяч человек, работникам в Японии предложат досрочно выйти на пенсию.

Также холдинг закроет несколько различных предприятий. Panasonic сообщила о падении прибыли на 17,5% за финансовый год. По состоянию на март показатель составил 366 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов), что на 77 миллиардов иен меньше, чем за прошлый финансовый год.

В США ранее начались масштабные сокращения сотрудников в сфере здравоохранения. Более 60% американцев выступили против таких мер.