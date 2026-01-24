Рейс Conviasa с Кубы в Россию вылетит 24 января

РСТ: рейс с застрявшими на Кубе россиянами вылетит в субботу вечером

Рейс авиакомпании Conviasa с Кубы, отмененный накануне, планируется на вечер субботы. Об этом 360.ru сообщил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

«Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен», — отметили в РСТ.

По предварительным данным, самолет вылетит сегодня в 18:00 по местному времени. В 15:00 туроператоры предоставят трансфер для туристов из отелей в аэропорт.

Проживание туристов в отелях продлили. Туроператоры поддерживают постоянную связь с российскими путешественниками и следят за ситуацией.

Сотни туристов застряли на Кубе из-за поломки самолета, сообщил телеграм-канал Shot. Самолет авиакомпании Conviasa, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро сегодня в 22:30, дважды переносили: сначала на сутки, затем еще на день. Пассажирам сообщили о неисправности борта.

Из-за задержки самолета отдыхающие россияне не могут вернуться этим же рейсом домой — они застряли на Кубе.

В октябре прошлого года сотни россиян застряли в Турции. Они ждали посадки в самолеты авиакомпании Turkish Airlines, которые должны были доставить их в Москву и Петербург. При этом туристам не предоставляли питание и воду.