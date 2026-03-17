Референдум по конституции в Казахстане признали состоявшимся

Центральная комиссия референдума на заседании подвела итоги голосования в Казахстане. Референдум 15 марта состоялся, и новая конституция республики была принята, сообщил ТАСС .

После объявления итогов голосования, где 87,15% участников поддержали новый основной закон, члены комиссии единогласно утвердили эти результаты.

«Таким образом, требование [о необходимости поддержки] более половины граждан в не менее чем 2/3 областей по всей республике, где 20 регионов, было соблюдено. Поэтому новая конституция признается принятой», — подчеркнул председатель комиссии Нурлан Абдиров на заседании.

За выступили 7 954 667 человек из 12 482 613 избирателей. Против — 898 099 человек.

Явка составила 73,12%. По данным комиссии, внутри страны и за границей участие приняли 9 127 192 человека.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешными результатами референдума по новой конституции. Российский лидер отметил, что народное голосование показало широкую поддержку курса на укрепление государства и устойчивое социально-экономическое развитие страны.