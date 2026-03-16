Путин поздравил Токаева с проведением референдума по конституции

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешными результатами референдума по новой конституции. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой конституции Республики Казахстан», — отметил Путин.

Результаты общенародного голосования показали широкую поддержку курса на укрепление государственных институтов и обеспечение стабильного социально-экономического развития страны, подчеркнул российский лидер. Также он выразил надежду, что конституционные изменения в Казахстане укрепят союзничество и стратегическое партнерство стран.

Ранее Путин поздравил сына Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он отметил, что в условиях противостояния вооруженной агрессии новому верховному лидеру необходимы сила духа и готовность к самопожертвованию. Путин пожелал ему успехов в решении непростых задач.