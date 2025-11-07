«Редкого ума человек». Захарова высмеяла Каллас после слов о поездках в ЕС

Захарова на запрет мультивиз напомнила Каллас о нелегальных мигрантах в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала поездки в ЕС привилегией, а не данностью. Вероятно, она имела ввиду нелегалов, которые большим потоком прибывают в Европу, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она предположила, что слова Каллас относятся к миллионам нелегальных мигрантов, которых ЕС кормит и поит. Захарова подчеркнула, что это вряд ли касается легальных туристов, самостоятельно оплачивающих визы для путешествий в другие страны.

«Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», — написала она.

Европейская комиссия ранее объявила о запрете выдачи многоразовых шенгенских виз гражданам России. Теперь въезжать в страны ЕС можно только по однократным.