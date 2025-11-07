Европа придумала для россиян новое наказание: мультивизы отменили поэтому?

В ЕК официально запретили выдавать россиянам мультивизы: въезжать в страны ЕС теперь можно только по однократным. Многоразовый шенген для жителей России фактически недоступен давно, а подоплека решения евродипломатов может быть связана с далеко идущими планами Евросоюза.

Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян на стриме 360.ru вспомнил слова заместителя руководителя Еврокомиссии Каи Каллас.

«Она сказала в 2022 году, что въезжать в ЕС — это привилегия. Видимо, они исходят из позиции, что если введут эти ограничения, <…> то это означает некое дополнительное наказание», — сказал он.

Аджамян отметил, что лидеры недружественных стран хотят ввести очередную меру, которая усложнит жизнь россиянам, готовым посещать страны Европы.

«Второй вариант: возможно, действительно Европа готовится к еще большей конфронтации, поэтому в их интересах, чтобы россиян там было меньше», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что особенно русофобскую позицию в ЕС занимают именно прибалтийские страны. Поэтому неудивительно, что объединение выступает против России.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что вероятность полной отмены виз для россиян в Европу равна нулю. Этому помешает закон о свободном перемещении по европейским государствам.