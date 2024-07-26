Редкое видео теракта 11 сентября появилось в Сети спустя 23 года

Видео подробного обрушения двух башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, появилось в Сети. Кадры опубликовал в YouTube японский фотограф Кей Сугимото.

«Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года», — написал он.

Мужчина заснял теракт на профессиональную камеру с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс. На кадрах видно, как от небоскребов идет густой черный дым, во время записи на заднем фоне на японском языке разговаривают несколько человек.

В комментарии к ролику автор попросил использовать видео только для «исторических архивных целей». Фотограф отметил, что запечатлел последствия теракта на камеру Sony VX2000 с телеконвертером.

В июле директор американского Федерального бюро расследований ФБР Кристофер Рэй предупредил, что в США скоро попытаются совершить теракт, как в подмосковном «Крокусе», сообщил сайт kp.ru.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в Красногорске в марте. Специалисты установили, что террористы использовали для поджога здания бензин или смешанный с маслом бензин.