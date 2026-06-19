Издание Politico Europe в последний момент отказалось публиковать статью главы МИД России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». Материал появился на официальном сайте внешнеполитического ведомства и в журнале «Международная жизнь» .

«Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена», — пояснили в предисловии к статье.

Лавров высказался об урегулировании украинского кризиса, объединенной Европе с ее тягой к экспансии и обманной тактикой, а также рисках для глобальной безопасности. Дипломат также отметил, что невозможно отрицать вклад европейцев в разжигание украинского конфликта.

В своей статье Лавров предупредил о рисках для глобальной безопасности в случае прямого столкновения НАТО с Россией. Оно может быстро перейти в обмен ядерными ударами, причем последствия будут катастрофическими.