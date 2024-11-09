Речь Путина на «Валдае» назвали мощным обращением к миру и Трампу

Киселев назвал «валдайскую» речь Путина мощным обращением к миру и Трампу

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выступил с мощным обращением к миру и персонально к победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Об этом РИА «Новости» сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Поздравление с избранием стало тонким ходом. Его тонко зашили в четырехчасовой месседж о том, как и куда развивается современный мир. Неоднократно бросавший в ходе избирательной кампании лозунг „Мир через силу“ Трамп должен услышать, что есть сила мощнее США — сила объективных процессов», — отметил он.

Киселев добавил, что российский лидер объяснил популярно, что даже тренированный пловец не сможет преодолеть мощное течение, к каким бы допингам или ухищрениям он ни прибегал.

Выступление Путина на «Валдае» вызвало интерес во многих зарубежных СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал бодрой речь российского лидера.

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