«Наслаждался моментом». Речь Путина на «Валдае» вызвала резонанс в западных СМИ

Выступление Путина на «Валдае» вызвало интерес во многих зарубежных СМИ

Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало бурную реакцию в десятках зарубежных СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал речь российского лидера бодрой.

По его словам, Путин «наслаждался моментом» и уверенно отвечал на вопросы аудитории.

Многие издания привели слова президента о победе Дональда Трампа на выборах в США. Издание The Associated Press процитировало Путина, говорящего о том, что Трамп мужественно вел себя после покушения. Также внимание журналистов привлекло заявление, что Россия готова вести с Соединенными Штатами диалог по Украине, но ждет «конкретных политических шагов».

Британская газета Daily Mail отметила тезис Путина о наступлении «нового мирового порядка», который формируется «прямо на наших глазах».

Президент выступил на пленарном заседании клуба «Валдай» в четверг, 7 ноября. Диалог Путина с участниками дискуссии длился четыре часа и семь минут.