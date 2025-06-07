Ребенок умер после падения в бассейн на Ибице

Cronica Balear: мальчик из Британии умер после падения в бассейн на Ибице

Приехавшая на отдых на север Ибицы британская туристка нашла своего двухлетнего сына без сознания в бассейне на территории частного дома. Самостоятельно привести в чувство своего ребенка она не смогла и вызвала врачей. Об этом сообщила газета Cronica Balear .

По данным журналистов, в службу спасения туристка обратилась утром в минувшую пятницу, 6 июня. Она объяснила, что нашла сына в бассейне без пульса и дыхания в поселке Сан-Жоан-де-Лабриджия.

Диспетчер отправил на место бригаду медиков и проконсультировал женщину о том, как правильно проводить реанимационные мероприятия, если ребенок наглотался воды.

Когда врачи прибыли на место, мальчик еще находился без сознания. Привести его в чувство специалисты не смогли и констатировали смерть ребенка.

В минувший четверг саратовские врачи спасли наглотавшегося воды пятилетнего мальчика, упавшего с надувного круга во время купания в бассейне. Ребенка без сознания доставили в больницу, где врачи оперативно оказали ему необходимую помощь, стабилизировав состояние.