Саратовские врачи спасли дошкольника, который едва не захлебнулся в бассейне
В Саратовской области пятилетний мальчик едва не утонул во время купания. Ребенок наглотался воды и потерял сознание после падения с надувного круга, сообщил телеканал «Саратов 24».
Специалисты детской больницы оперативно оказали необходимую помощь. Благодаря их действиям угроза жизни дошкольника была устранена, и его состояние стабилизировалось.
Медики посоветовали родителям быть особенно внимательными при посещении водоемов и использовать только специально предназначенные для плавания средства, добавил «Сибдепо».
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