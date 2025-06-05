Саратовские врачи спасли дошкольника, который едва не захлебнулся в бассейне

В Саратовской области пятилетний мальчик едва не утонул во время купания. Ребенок наглотался воды и потерял сознание после падения с надувного круга, сообщил телеканал « Саратов 24 ».

Специалисты детской больницы оперативно оказали необходимую помощь. Благодаря их действиям угроза жизни дошкольника была устранена, и его состояние стабилизировалось.

Медики посоветовали родителям быть особенно внимательными при посещении водоемов и использовать только специально предназначенные для плавания средства, добавил «Сибдепо».