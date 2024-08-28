Ребенок разбил древний кувшин возрастом 3500 лет в музее Хайфы

В музее Израиля пятилетний ребенок разбил кувшин, созданный 3500 лет назад

В музее Хехта в Хайфском университете пятилетний ребенок во время экскурсии случайно разбил древний кувшин, который создали 3500 лет назад. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Древний артефакт стоял у входа в музей без защитного стекла, и мальчик задел его.

Экспонат находился в музее в течение 35 лет. Археологи нашли его во время раскопок в Самарии, в центральном Израиле. Он относится к периоду позднего бронзового века. Сосуд использовали для хранения и перевозки вина и оливкового масла.

Руководство музея сообщило, что это происшествие не нанесло большого финансового ущерба, кувшин отреставрируют и снова выставят.

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