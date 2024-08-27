Исторические артефакты Серпухова покажут на выставке к 685-летию города

Цикл выставок, посвященных 685-летию Серпухова, откроется 4 сентября в галерее «Каретный сарай». Гости смогут увидеть уникальные исторические артефакты, многие из которые впервые представят широкой публике.

«Цикл выставок — результат научной работы большого коллектива музея и наш подарок ко дню рождения города. Это наша возможность общения с посетителями музея, которые неравнодушны к прошлому, настоящему и будущему Серпухова», — сказала директор Серпуховского музея Жанна Алейникова.

В центре внимания окажется выставка «15 артефактов. 15 историй». Жителям покажут первую монету, первую перепись населения в городе. В экспозиции можно будет увидеть произведения древнерусского храмового искусства и уникальные предметы, рассказывающие о жизни и укладе старого Серпухова.

«685-летняя история Серпухова проходит перед нами в образе исторических артефактов. Многие их них, долгое время бережно сохраняемые музеем, впервые станут доступны широкому кругу посетителей», — сказала куратор выставки Марианна Пантелеева.

Ярким акцентом выставки станет вернисаж живописных работ с изображением улиц и достопримечательностей Серпухова. Это около 50 полотен местных авторов и членов Московского союза художников.

Дополнит общее впечатление экспозиция «Серпухов в фотографиях».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти адрес галереи «Каретный сарай» в Серпухове.

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