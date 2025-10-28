В РСТ опровергли сообщения об отмене бронирований из-за урагана «Мелисса»

Страны Карибского бассейна продолжают пользоваться спросом среди туристов, несмотря на ураган «Мелисса». Об этом 360.ru заявила эксперт РСТ, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

Она уточнила, что среди стран Латинской Америки наибольшей популярностью у россиян пользуются Доминикана, Мексика и Куба. Эксперт напомнила, что из-за ураганов закрываются аэропорты и сбивается полетная программа, поэтому путешественникам приходится ожидать рейсы.

«Ураганы случаются и на других направлениях — например, в Юго-Восточной Азии. Помним, как в Китае на несколько дней закрывалось авиасообщение», — добавила она.

Воронина подчеркнула, что туристы не обращались с требованиями отменить путевки из-за урагана «Мелисса».

«Отмен бронирований мы также не наблюдаем. В целом можно уверенно сказать, что Доминикана, Мексика и Куба являются востребованными направлениями. А на ураганы и другие природные явления практически невозможно повлиять», — подчеркнула эксперт.

Ранее «Мелиссу» сняли с МКС. На сделанных космонавтами фотографиях видно идеально сформированный «глаз бури» и мощный фронт циклона, который движется в сторону Ямайки.