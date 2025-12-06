Атака ВСУ на суда в Черном море может поставить под угрозу суверенитет Турции. Об этом сообщило местное издание dikGAZETE.

В публикации напомнили, что украинцы совершили диверсию в отношении российского танкера у берегов Турции в Черном море.

«Представьте себе, что киевский режим атакует российские суда в территориальных водах суверенного государства», — отметили в статье.

Автор материала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после теракта у берегов Турции стал представлять реальную угрозу для региона. Поэтому все страны должны дистанцироваться от главы киевского режима.

Теперь после нарушения суверенитета турецкие власти должны усилить давление на Украину и принять меры против любых потенциальных посягательств.

Украинские беспилотные катера организовали атаку на турецкий танкер Mersin, который якобы вез российскую нефть. Судно обнаружили в полузатопленном состоянии недалеко от берега.