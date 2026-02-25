Позиция России по поводу намерений Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие будет четко продемонстрирована Европе. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, западные страны стремятся обострить конфликт до уровня глобальной конфронтации, игнорируя риск взаимного уничтожения.

«Все эти сговоры партии войны ведут только к третьей мировой, где не будет победителей. Это опасно, это бездумно», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что популярность лейбористов среди британских избирателей значительно снизилась за последнее время, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении французского руководства.