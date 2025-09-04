Очевидная неизбежность крушения гегемонии Запада довела главу евродипломатии Каю Каллас до истерики. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых „правил“, выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии», — отметил он.

Парламентарий добавил, что из-за встречи лидеров Китая, России, Ирана и Северной Кореи позиции Запада оказались под угрозой. По его словам, после саммита ШОС глава евродипломатии начала взывать к «противостоянию новой реальности».

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что означает многополярность. На пресс-конференции по итогам саммита ШОС он отметил, что многополярный мир предполагает равные права для всех стран. По словам российского лидера, эта модель не подразумевает появления новых гегемонов.