IFQ: реакция Европы на саммит в ШОС в Китае показала ее неготовность к диалогу

Нежелание европейских лидеров участвовать в саммите ШОС в Пекине продемонстрировало неготовность Запада к конструктивному диалогу по поводу мирного урегулирования конфликтов. Об этом сообщила газета IL Fatto Quotidiano .

«Отказываясь принять реальность фактов, [европейские политики] разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры», — написали журналисты.

В материале отметили, что многие главы европейских стран готовы идти на эскалацию конфликта, чтобы увеличить военные расходы и не терять высокопоставленные посты.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что единство собравшихся в КНР стран на саммите показало позитивный настрой. По его словам, принятые во время мероприятия документы нацелены на будущее.