Разыскиваемая за убийства американка скончалась в возрасте 85 лет

В Канаде умерла американка, которую более 50 лет разыскивали за убийства

В Канаде в возрасте 85 лет скончалась американка Шэрон Кинн, которую более 50 лет назад судили за три убийства. Женщине удалось избежать наказания после побега из тюрьмы, сообщило агентство Associated Press .

Суд считает, что первое убийство произошло в Миссури в марте 1960 года, когда после выстрела в затылок погиб ее муж Джеймс Кинн. Второй случай — спустя три месяца: жена продавца автомобиля Уолтер Джонс скончалась после знакомства с Кинн, женщину застрелили из пистолета.

В 1960 году Кинн предъявили два обвинения, однако в 1962 году отпустили под залог, после чего она сбежала в Мексику. В этой стране Кинн приговорили к 13 годам тюрьмы после убийства нового знакомого в баре.

В 1969 году женщина сбежала из мексиканской тюрьмы, ее местоположение оставалось неизвестным. Журналисты узнали, что Кинн умерла естественной смертью в канадском Альберте 21 января 2022 года.

Ранее мужчину в Амурской области задержали после убийства семи человек спустя 32 года.