Разыскиваемая за убийства американка скончалась в возрасте 85 лет
В Канаде умерла американка, которую более 50 лет разыскивали за убийства
В Канаде в возрасте 85 лет скончалась американка Шэрон Кинн, которую более 50 лет назад судили за три убийства. Женщине удалось избежать наказания после побега из тюрьмы, сообщило агентство Associated Press.
Суд считает, что первое убийство произошло в Миссури в марте 1960 года, когда после выстрела в затылок погиб ее муж Джеймс Кинн. Второй случай — спустя три месяца: жена продавца автомобиля Уолтер Джонс скончалась после знакомства с Кинн, женщину застрелили из пистолета.
В 1960 году Кинн предъявили два обвинения, однако в 1962 году отпустили под залог, после чего она сбежала в Мексику. В этой стране Кинн приговорили к 13 годам тюрьмы после убийства нового знакомого в баре.
В 1969 году женщина сбежала из мексиканской тюрьмы, ее местоположение оставалось неизвестным. Журналисты узнали, что Кинн умерла естественной смертью в канадском Альберте 21 января 2022 года.
Ранее мужчину в Амурской области задержали после убийства семи человек спустя 32 года.