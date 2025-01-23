Мужчину в Амурской области задержали после убийства семи человек спустя 32 года

Жителя Амурской области обвинили в убийстве семи человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба СК по Свердловской области, комментарий ведомства оказался в распоряжении 360.ru.

По данным следователей, происшествие случилось в 1993-м году. Обвиняемый познакомился с жертвами в городе Каменске-Уральском незадолго до убийства. Они пригласили его отметить Новый год вместе.

Когда мужчина оказался в квартире, то решил обворовать новых приятелей. Это стало мотивом для убийства. В итоге он расправился с компанией из семи человек, среди которых двое были несовершеннолетними.

«На начальном этапе раскрыть преступление не удалось, поскольку фигуранта с потерпевшими ранее ничего не связывало, он не являлся жителем Среднего Урала и, по существу, вел бродяжнический образ жизни, скрываясь <… > в другом регионе», — заявили в СК.

Однако в 2024 году следователи и криминалисты еще раз проанализировали материалы уголовного дела. В итоге удалось выйти на след подозреваемого. Его задержали в Амурской области и доставили в Свердловскую область для следственных действий. На допросе мужчина признал вину.