Bloomberg спрогнозировал наступление «новой ядерной эры»

Готовность американского президента Дональда Трампа дестабилизировать союзников и атаковать противников грозит вызвать цепную реакцию и ввергнуть мир в «новую ядерную эру», в которой оружие массового поражения получат многие государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Журналисты отметили, что правительства ряда государств все чаще поднимают вопрос получения ядерного оружия.

«Страны, которых раньше устраивало место под ядерным зонтиком США, приветствуют идею Франции распространить силы ядерного сдерживания на весь континент. Это рискует ввергнуть мир в новую ядерную эру», — заявили авторы материала.

Агентство добавило, что сложившаяся десятилетиями международная система контроля над стратегическими вооружениями может рухнуть и начнется «цепная реакция».

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев обвинил западные страны в безответственном отношении к ядерному оружию.