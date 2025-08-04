Британские спецслужбы совместно с союзниками по НАТО планируют провокации в международных водах с целью устроить экологическую катастрофу и сорвать поставки российской нефти. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, Лондон рассчитывает спровоцировать масштабный инцидент с участием танкеров, чтобы создать прецедент силового вмешательства в морские перевозки и объявить российский экспорт углеводородов угрозой для судоходства и экологии. Рассматриваются два сценария: подстроенная авария в узком проливе с разливом нефти или поджог судна в иностранном порту.

Организацию диверсий британцы, по утверждению ведомства, хотят поручить украинским силовикам, рассчитывая на их неаккуратность, которая в итоге замаскирует истинных заказчиков. В СВР считают, что этот инцидент должен стать поводом для давления на администрацию Дональда Трампа, чтобы заставить США ввести более жесткие вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Разведслужба предупреждает, что такие действия могут вызвать негативную реакцию даже у союзников Лондона.