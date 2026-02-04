Разведка США заподозрила Си Цзиньпина в паранойе

За последние годы несколько видных китайских главнокомандующих лишись своих постов из-за чрезмерной подозрительности председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times .

Американская разведка считает, что поведение главы Китая демонстрирует признаки крайней степени паранойи. По мнению экспертов, чрезмерная мнительность Си Цзиньпина является причиной кадровых перестановок в армии и дела против заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си генерала Чжан Юся и его соратника Лю Чжэньли.

Ситуация вызвала беспокойство в Белом доме, так как глава КНР управляет одной из мощнейших армий мира и сильно влияет на мировую экономику.

Источники издания также не исключили, что с помощью кадровых чисток Си Цзиньпин может защищаться «от реального политического вызова» или искоренять коррупцию в рядах высокопоставленных военных.

Ранее председатель КНР предложил сделать юань мировой резервной валютой. По его мнению, китайские деньги необходимо чаще использовать в международной торговле, инвестициях и других отраслях.