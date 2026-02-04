Разведка США заподозрила Си Цзиньпина в паранойе
NYT: Си Цзиньпин мог устроить кадровые чистки в армии КНР из-за паранойи
За последние годы несколько видных китайских главнокомандующих лишись своих постов из-за чрезмерной подозрительности председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
Американская разведка считает, что поведение главы Китая демонстрирует признаки крайней степени паранойи. По мнению экспертов, чрезмерная мнительность Си Цзиньпина является причиной кадровых перестановок в армии и дела против заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си генерала Чжан Юся и его соратника Лю Чжэньли.
Ситуация вызвала беспокойство в Белом доме, так как глава КНР управляет одной из мощнейших армий мира и сильно влияет на мировую экономику.
Источники издания также не исключили, что с помощью кадровых чисток Си Цзиньпин может защищаться «от реального политического вызова» или искоренять коррупцию в рядах высокопоставленных военных.
Ранее председатель КНР предложил сделать юань мировой резервной валютой. По его мнению, китайские деньги необходимо чаще использовать в международной торговле, инвестициях и других отраслях.