Си Цзиньпин предложил сделать юань мировой резервной валютой

Китай нуждается в мощной валюте, которая может стать мировым резервом. Об этом написал глава республики Си Цзиньпин в статье для журнала «Цюши» — официального органа печати Коммунистической партии страны.

Лидер Китая заявил, что финансово здоровая страна должна быть основана на крепкой экономике и сильных научной, технологической и экономической национальных школах. Он призвал использовать юань в международной торговле, инвестициях и других отраслях.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о смене тактики Китая по отношению к Тайваню. Теперь, по ее мнению, республика будет ослаблять остров в основном через экономическое и правовое давление, а также кибератаки.