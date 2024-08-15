Кибератаки на штабы Трампа и Байдена подтвердили в Google

Google подтвердила хакерские атаки Ирана на штабы Байдена и Трампа

Фото: Unsplash

Корпорация Google подтвердила якобы иранские хакерские атаки на штаб президента США Джо Байдена и на предвыборный штаб бизнесмена Дональда Трампа. Об этом сообщили в отчете компании.

Представители Google отметили, что предполагаемая хакерская группировка называется APT4 и пользуется поддержкой правительства Ирана.

«В мае и июне объектами атак стали личные электронные почтовые ящики примерно десятка человек, связанных с президентом Байденом и бывшим президентом Трампом», — указали в корпорации.

В том числе атаке подверглись почтовые ящики действующих и бывших американских чиновников из правительства и людей, связанных с предвыборными кампаниями. По данным корпорации, группировка не планирует прекращать попытки взлома и применяет новые тактики.

О хакерской атаке из Ирана ранее сообщал Microsoft, выразив уверенность, что группировка пыталась повлиять на результаты предстоящих президентских выборов в США.

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