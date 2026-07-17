Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, когда находилась на посту главы правительства ФРГ, выступала против переизбрания нынешнего американского лидера Дональда Трампа на пост президента в 2020 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад разведки США.

«Канцлер Германии Меркель почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании», — написано в документе.

Доклад посвящен иностранным угрозам федеральных выборов в Штатах 2020 года. Там объяснили такую позицию Меркель тем, что между политиками якобы были личные разногласия.

Помимо этого, из доклада следует, что отдельные зарубежные политики тоже высказывали личные предпочтения в отношении итогов выборов 2020 года, победу в которых одержал Джо Байден.

Ранее стало известно, что Жириновский предсказал правление семьи Трампа до 2040 года.