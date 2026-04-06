Разведка Сербии назвала страну производства взрывчатки для газопровода

Йованич: взрывчатку для диверсии на газопроводе в Сербии произвели в США

Взрывчатое вещество для подготовки диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию произвели в США. Об этом на брифинге сообщил глава сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованич.

По его словам, подрыв объекта мог нанести большой ущерб газоснабжению обеих стран на много дней. Однако место производства взрывчатки не означает, что именно Штаты стали заказчиком и исполнителем диверсии, отметил он.

«Здесь можете видеть взрывчатку, закрытую и герметично упакованную, можете видеть подготовленные для транспортировки капсюль-детонаторы, как и другие инструменты для проведения диверсии», — показал Йованич фотографии.

Директор Военного агентства безопасности добавил, что контрразведка Сербии столкнулась с огромным объемом дезинформации в работе по делу о подготовке диверсии на газопроводе.

Сербский лидер Александр Вучич ранее уточнял, что опасные предметы обнаружили рядом с населенным пунктом Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода.