«Разве это не было бы потрясающе?» На Западе обсуждали объединение с Россией

В начале 1990-х годов лидеры западных стран обсуждали объединение России и Европы. Об этом заявил отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале .

«Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран. <…> Разве это не было бы потрясающе?» — сказал он.

Уилкерсон добавил, что стратегию тесного сближения с Россией на Западе рассматривали сразу после распада Советского Союза, но позже об этих планах забыли. Среди предложивших идею были экс-глава аппарата госсекретаря США Колин Пауэлл, бывший американский президент-республиканец Джордж Буш-старший, и экс-канцлер Германии Гельмут Коль.

Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс предложил Западу и Украине изменить отношение к России. По его словам, если бы они отказались от агрессивной и воинственной политики, то вполне могли бы ужиться.