Разваливший коалицию Шольца либерал бросил политику после провала на выборах

Глава либералов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер в X заявил, что уходит из политики. Его партия провалилась на выборах в бундестаг.

«Выборы принесли поражение СвДП, но открыли новое начало для Германии. Я боролся за это и теперь ухожу из активной политики. С одним чувством: благодарностью за почти 25 напряженных, сложных лет, полных дискуссии и верных решений», — написал Линднер.

Сразу после объявления предварительных результатов выборов лидер СвДП говорил, что никаких причин для коррекции курса партии не видит — хотя эта политическая сила показала неудовлетворительные результаты. По словам Линднера, свободные демократы и так «хотели дать нашей стране новый старт».

Экзитполы показали, что СвДП не набрала необходимых 5% голосов. Это не даст партии пройти в новый парламент.

СвДП вместе с СДПГ и «Союзом-90/„зеленых“» входила в коалицию, которая правила в Германии с 2021 года. Коалиция распалась в ноябре 2024 года, что привело к досрочным выборам. Линднер после развала коалиции говорил, что СвДП «взяла на себя риск» ради блага страны — его партия намеренно вышла из правящей группы.

На досрочных выборах в бундестаг победили христианские демократы. Новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц.