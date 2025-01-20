Немцы стали воспринимать украинок как «разрушительниц семей» из-за их желания любым способом остаться в ФРГ в качестве беженцев. Таким мнением с изданием RTVI поделился глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Парламентарий назвал ожидаемым предложение главы фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер о высылке около 1,2 миллиона украинских беженцев из страны. Нилов объяснил, что немцы устали от мигрантов, которые содержатся на их налоги.

Депутат рассказал, что обсуждал эту тему с россиянкой, живущей в Мюнхене. По ее словам, немцы их считают «разрушительницами чужих семей». Украинки попадают в семьи сначала как беженцы, работают нянями или домработницами, а потом начинают бракоразводные процессы и раздел имущества.

«А ведь многие жертвы этой предприимчивости поначалу сочувствовали украинкам, помогали в перевозке от границы с Польшей, бесплатно предоставляли жилье, помогали устроиться», — поделился Нилов.

Ранее Европе предрекли демографический кризис после окончания украинского конфликта.