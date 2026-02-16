Прауд: если ЕС не восстановит отношения с Россией, то возможна масштабная война

Европа рискует спровоцировать более разрушительную войну с Россией, если при урегулировании украинского конфликта не учтет восстановление с ней долгосрочных отношений. Об этом заявил бывший британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Дипломат напомнил, что в состав Евросоюза входят враждебно настроенные по отношению к России Польша и страны Балтии. Если к ним добавится еще и Украина, разделяющая аналогичную антироссийскую позицию, то проблем не избежать.

«Вы всего лишь ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, пока Европа проводит ремилитаризацию», — сказал он.

К урегулированию украинского конфликта следует подойти комплексно, акцентировав внимание на восстановлении отношений с Россией, чтобы в будущем не спровоцировать более разрушительную войну с русскими.

Ранее Прауд предупредил, что президент Украины Владимир Зеленский уже подготовил план побега из страны, возможно, что даже в Майами.