Разрешение Airbus использовать российский титан оценили в Кремле | 360°

Мир 25 апреля 2024, 12:53 Разрешение Airbus использовать российский титан оценили в Кремле Песков прокомментировал решение Канады по российскому титану для Airbus Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

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В Кремле хорошо понимают избирательный подход в вопросе антироссийских санкций, особенно в отраслях, где при отказе от отечественной продукции компании не смогут сохранять конкурентоспособность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на решение властей Канады разрешить европейской корпорации Airbus проводить операции с «ВСПМО-Ависма», против которой ввели санкции.

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«Мы понимаем подобный избирательный подход, по каким-то параметрам при полном отказе от нашей продукции европейский компании с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность. Западники в таких случаях действуют гибко, не обращая свое внимание на любые условности», — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Airbus разрешили закупать сырье у «ВСПМО-Ависма», которая является крупнейшим мировым производителем титана.