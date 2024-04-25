Разрешение Airbus использовать российский титан оценили в Кремле | 360°

25 апреля 2024, 12:53
Разрешение Airbus использовать российский титан оценили в Кремле
Песков прокомментировал решение Канады по российскому титану для Airbus
В Кремле хорошо понимают избирательный подход в вопросе антироссийских санкций, особенно в отраслях, где при отказе от отечественной продукции компании не смогут сохранять конкурентоспособность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом он отреагировал на решение властей Канады разрешить европейской корпорации Airbus проводить операции с «ВСПМО-Ависма», против которой ввели санкции.
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«Мы понимаем подобный избирательный подход, по каким-то параметрам при полном отказе от нашей продукции европейский компании с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность. Западники в таких случаях действуют гибко, не обращая свое внимание на любые условности», — сказал пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что Airbus разрешили закупать сырье у «ВСПМО-Ависма», которая является крупнейшим мировым производителем титана.
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