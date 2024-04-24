Мир 24 апреля 2024, 09:27 Канада разрешила Airbus использовать российский титан Reuters: власти Канады позволили Airbus использовать российский титан Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

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Канадские власти разрешили компании Airbus использовать титан из РФ, хотя ранее Оттава ввела санкции против российской корпорации «ВСМПО-Ависма», являющейся крупнейшим производителем титана в мире. Об этом сообщило Reuters.

В заявлении Airbus, которое привело агентство, указано, что компания в курсе ограничений против «ВСМПО-Ависма», но теперь получила нужные разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность «при соблюдении соответствующих санкций». В правительстве Канады от комментариев на этот счет пока воздержались.

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По информации Reuters, спецазрешение дает Airbus больше свободы в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220.

Также авторы материала отметили, что санкции против «ВСМПО-Ависма» могут создать проблемы при экспорте в Канаду самолетов, построенных за границей с использованием российского титана. В таких случаях может встать вопрос о необходимости получать разрешения компетентных ведомств.

В Airbus ранее уже предупреждали о том, что санкции против российского титана могут нанести очень серьезный удар по авиастроительной отрасли в западных странах.