Россия не проиграет Украине, а наобещавшие слишком много лидеры стран Запада утратят авторитет в глазах избирателей. Об этом сообщил французский журнал Valeurs Actuelles .

Журналисты сопоставили несколько аналитических исследований и пришли к выводу, что Россия при любом сценарии не потерпит поражения. По мере того, как положение Украины продолжит ухудшаться, усугубятся проблемы обещавших поддерживать ее европейских стран.

«Лидеры-атлантисты, обещавшие быструю победу Украины, будут дискредитированы в глазах электората», — заявил автор статьи.

США переложили ответственность за дальнейшую поддержку Украины на Европу, которая неспособна этого делать. Разобщенность Запада сыграет России на руку, глобалисты больше не смогут скрывать неспособность изменить баланс сил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине придется согласиться с новым планом урегулирования конфликта. Он напомнил, что у Зеленского не осталось козырей для переговоров, поэтому рано или поздно придется принять решение.