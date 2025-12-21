Евросоюз провернул сложный финансовый маневр с предоставлением кредита Украине, основанный на бюджете союза. Но этот трюк может обернуться Европе бумерангом, сообщило Welt.

Авторы публикации отметили, что президент России Владимир Путин сейчас находится в более выгодном положении по сравнению с Украиной благодаря военным успехам своей армии и способности к затяжному противостоянию. Поэтому российский лидер может выдвигать твердые требования, в том числе касающиеся замороженных активов.

«Он может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров», — подчеркнули в публикации.

Схема, по которой долг Украины якобы должна будет выплатить Россия, не сработает, придется отдуваться налогоплательщикам.

Американские аналитики предположили, что своим решением профинансировать Украину за счет займов лидерам Европы придется раскошелиться для ежегодных расходов в три миллиарда евро из своего бюджета для обслуживания долга.