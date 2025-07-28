«Размазал Европу». Медведев оценил решения Трампа о пошлинах для стран ЕС

Американский президент Дональд Трамп жестко продавливает экономические интересы своего государства, несмотря на то, как это сказывается на его отношениях с Европой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», — написал он.

Медведев отметил, что нынешняя сделка по пошлинам с ЕС выгодна исключительно США и унизительна для европейцев, поскольку снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров. С ее помощью инвестиции перенаправятся из Европы в Соединенных Штаты.

Зампред Совбеза также добавил, что торговая сделка между США и ЕС носит явный антироссийский характер, поскольку запрещает покупать российские нефть и газ.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз заключили масштабную торговую сделку по энергоносителям и вооружениям.