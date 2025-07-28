«Размазал Европу». Медведев оценил решения Трампа о пошлинах для стран ЕС
Медведев объяснил, как Трамп «размазал Европу» сделкой по пошлинам
Американский президент Дональд Трамп жестко продавливает экономические интересы своего государства, несмотря на то, как это сказывается на его отношениях с Европой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», — написал он.
Медведев отметил, что нынешняя сделка по пошлинам с ЕС выгодна исключительно США и унизительна для европейцев, поскольку снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров. С ее помощью инвестиции перенаправятся из Европы в Соединенных Штаты.
Зампред Совбеза также добавил, что торговая сделка между США и ЕС носит явный антироссийский характер, поскольку запрещает покупать российские нефть и газ.
Ранее стало известно, что США и Евросоюз заключили масштабную торговую сделку по энергоносителям и вооружениям.