«Разграбят всю страну». Орбан обвинил ЕС в подготовке войны с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что любые попытки Евросоюза изъять российские активы фактически будут означать объявление конфликта с Москвой. Заявление он сделал во время митинга в Мохаче, фрагмент выступления опубликовал представитель правительства Золтан Ковач в соцсети X.

«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны», — отметил Орбан.

Политик также заявил, что в мировой истории случаи конфискации средств, принадлежащих государству, никогда не оставались без ответа. Премьер подчеркнул, что если позволить изъять хотя бы небольшую часть таких средств, «то разграбят всю страну».

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС договорились оставить замороженными на неопределенный срок активы Банка России, размещенные в Европе. По данным издания, речь идет примерно о 210 миллиардах долларов, которые были заблокированы ЕС и странами G7 после начала спецоперации. Большая часть средств хранится на счетах клирингового центра Euroclear.