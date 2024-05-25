Разговоры о легитимности не тронули Зеленского
Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о легитимности президентства
Рассуждения о легитимности президентства Владимира Зеленского не волнуют его самого. Об этом украинский лидер заявил в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале казахстанского издания «Орда».
В беседе с представителями прессы Казахстана, Киргизии и Узбекистана Зеленский подчеркнул, что вопрос о праве нахождения у власти после официального истечения срока полномочий его не трогает.
«Меня это не сильно беспокоит», — сказал он.
Зеленский также сослался на законы и Конституцию Украины и посоветовал обратиться к этим документам, но не стал пояснять, какие именно статьи имеет в виду.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отмечал, что легитимность Зеленского на посту президента Украины закончилась.
«Нам, конечно, надо будет понять, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, <…> с кем можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов», — пояснил Путин.