Разговоры о легитимности не тронули Зеленского

Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о легитимности президентства

Рассуждения о легитимности президентства Владимира Зеленского не волнуют его самого. Об этом украинский лидер заявил в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале казахстанского издания «Орда».

В беседе с представителями прессы Казахстана, Киргизии и Узбекистана Зеленский подчеркнул, что вопрос о праве нахождения у власти после официального истечения срока полномочий его не трогает.

«Меня это не сильно беспокоит», — сказал он.

Зеленский также сослался на законы и Конституцию Украины и посоветовал обратиться к этим документам, но не стал пояснять, какие именно статьи имеет в виду.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отмечал, что легитимность Зеленского на посту президента Украины закончилась.

«Нам, конечно, надо будет понять, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, <…> с кем можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов», — пояснил Путин.