Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

Беседа президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в октябре стала ключевым фактором, из-за которого глава Белого дома отказался от идеи поставок ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal , ссылаясь на источники в администрации США.

По данным собеседников издания, Трамп и ранее сомневался в необходимости передачи Киеву таких вооружений, опасаясь сокращения американского арсенала. Однако именно беседа с Путиным, в ходе которой российский президент предупредил, что поставки Tomahawk не повлияют на ситуацию на фронте, но нанесут серьезный ущерб российско-американским отношениям, окончательно убедила американского лидера не поддерживать инициативу.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Путин донес до Трампа свою позицию по этому вопросу в телефонном разговоре, состоявшемся 16 октября.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что в проекте мирного плана США по Украине предусмотрена возможность передать Tomahawk Киеву после завершения боевых действий. При этом источники издания отмечали, что администрация США осознает слабость гарантий безопасности Украины в обновленной версии соглашения. По их словам, Трамп также может пересмотреть пункт о численности Вооруженных сил Украины, который ранее предлагалось ограничить.