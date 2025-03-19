Разговор Путина и Трампа разрушил «стену непонимания» между Россией и США

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом разрушил «стену непонимания» между двумя странами. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» .

«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США», — сказал он.

По словам Шеремета, разговор президентов также показал, что время политических споров проходит, мир стремится к доверию и спокойствию. В отношениях России и США сделали первый шаг для выстраивания доверительного сотрудничества в области глобальной безопасности.

Путин и Трамп созвонились накануне. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры обсудили необходимость прекращения огня на Украине. Президент США предложил ввести временное перемирие на 30 дней, а российский лидер обозначил перечень важных моментов.