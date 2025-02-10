«Разговаривают сами с собой». Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск предложил закрыть радио «Голос Америки»* и «Радио Свобода»** за ненадобностью. В соцсети Х он отметил, что их «никто не слушает».

«Да, закройте их. <…> Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой», — написал бизнесмен.

Миллиардер добавил, что они сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков.

Так Маск отреагировал на высказывание специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, что эти СМИ оплачиваются из казны, но давно уже стали пережитками прошлого.

Ранее Маск с иронией высказался о так называемых «независимых» СМИ России и Украины, которые лишились финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Бизнесмен написал, что «надрывается от смеха».

* признана в России иноагентом

**признано иноагентом и нежелательной организацией в России